Podle ANO by je reálný schodek rozpočtu vyšší

Schillerová bude, jak sama řekla, hovořit o 13 chybách Fialovy vlády. „Samostatnou kapitolou je neakční a nekompetentní ministr financí, který nebyl schopný zavést žádnou úsporu,“ řekla předsedkyně klubu ANO v úvodu jednání Sněmovny, která bude hlasovat o vyjádření nedůvěry vládě.

Podle Schillerové by schodek měl být 500 miliard, ale není, protože do něj nezapočítali mimo jiné 20 miliard na valorizaci důchodů nebo 30 miliard na dopravu. „A teď další pecka. Rozpočtové příjmy z EU nebyly naplněny o 54 miliard. Ty mohly jít už v roce 2022 do investic,“ řekla s tím, že vláda nestihla podat žádost o proplacení peněz z EU.