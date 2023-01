Britská vláda zablokuje skotskou novelu zákona o změně pohlaví

Britská vláda poprvé aktivuje takzvaný Článek 35 zákona o Skotsku, který jí umožňuje ve výjimečných případech vetovat zákon schválený ve skotském parlamentu. Skotský zákon má lidem usnadnit změnu pohlaví.

Zákon v Holyroodu prošel v prosinci většinou 86 ku 39 hlasům. Britská vláda se obává, že novela je v rozporu s celobritským zákonem o rovnosti.

Možnost vetovat skotskou legislativu dává Londýnu zákon o Skotsku z roku 1998, jehož přijetím byl ustanoven skotský parlament. Pokud ministři v Londýně usoudí, že zákon přijatý ve Skotsku pozmění zákony, na jejichž změnu má výsadní právo Westminster, mohou jej vetovat.

Inkriminovaný zákon má urychlit a zjednodušit proces získání takzvaného certifikátu o uznání pohlaví (GRC), který potřebuje člověk, který chce své právně uznané pohlaví změnit. Zákon by také snížil věkovou hranici pro získání GRC z 18 let na 16 a odebral povinnost podstoupit lékařské vyšetření na genderovou dysforii, tedy nepohodu způsobenou rozporem mezi pohlavím určeným při narození a vlastní pohlavní identitou.

Příkaz k zablokování zákona předloží britský ministr pro Skotsko Alister Jack parlamentu v Londýně v úterý. „Není to rozhodnutí, které bych bral na lehkou váhu. Novela by měla významný dopad, kromě jiných věcí, na celobritské zákony o rovnosti ve Skotsku, Anglii a Walesu,“ řekl Jack. Britští ministři se podle BBC také obávají, že „umožnit každému, aby se identifikoval“ jako žena, by mohlo narušit ženská práva, například přístup do prostorů vyhrazených jednomu pohlaví, jako jsou šatny.

Skotská premiérka Nicola Sturgeon se proti avizovanému vetu ohradila. Britská vláda podle ní chce blokovat zákon, jehož schválení spadá do pravomocí Holyroodu. „Jakýkoli pokus reformu zablokovat bude pokusem využít otázku změny pohlaví jako politickou zbraň,“ řekla premiérka.

Lídr labouristické opozice Keir Starmer přístup ke změně pohlaví v Británii označil za „politický fotbal“ a vyzval k „uctivé debatě“ a modernizaci zákonů, které budou brát potaz různé názory. Věkovou hranici 16 let pro rozhodnutí o změně vlastního pohlaví nicméně v rozhovoru s BBC v neděli označil za příliš nízkou. (ČTK)