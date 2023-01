Kněz Pavel Pola v rozhovoru s Deníkem N vysvětluje, proč komunita kvůli Babišově avizované návštěvě nechala uzavřít kostel. „My jsme se to dozvěděli z médií. To se nedělá, když jdete někam na návštěvu, a ještě na takovouto oficiální, myslím si, že je slušné to dopředu říct, nebo se aspoň domluvit, zeptat,“ říká.