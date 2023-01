Babiš: Návštěvu Pražského Jezulátka jsem zneužít nechtěl

Andrej Babiš řekl, že návštěvu Pražského Jezulátka ke kampani zneužít nechtěl. Dodal, že tam byl už dříve třikrát a nikde to nezveřejnil. Správci kostel zítra uzavřou, protože mají za to, že by Babišova návštěva sloužila jeho předvolební kampani. (ČTK)