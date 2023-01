Video dne: Last of Us startuje

Video dne: Od dnešního dne i české HBO Max uvádí velmi očekávanou adaptaci počítačové hry Last of Us. Devítidílná série se odehrává dvacet let po zániku moderní civilizace.

Série sleduje cestu dvojice hrdinů, otrlého Joela a čtrnáctileté Ellie do karanténní zóny na druhé straně Spojených států amerických. Hra z roku 2013 byla s nadšením přijata a stala se jednou z nejlépe prodávaných počítačových her.