Babiš hájí svou návštěvu u Macrona

Návštěva u francouzského prezidenta Emmanuela Macrona nebyla marketingový tah, reagoval Andrej Babiš na dnešní vyjádření někdejšího vysokého představitele české armády a NATO Petra Pavla v České televizi.

Andrej Babiš řekl, že s Macronem má přátelské vztahy a připomněl, že se s ním sešel i loni na podzim v Praze při summitu Evropské unie. Babiš s Pavlem se utkají za dva týdny v druhém kole prezidentské volby.

Podle Pavla není standardní, aby prezident demokratické země přijímal prezidentského kandidáta několik dnů před volbami, označil to ale za věc Francie.

„Francie je jediná jaderná velmoc v Evropské unii po odchodu Británie. Macron je lídr Evropy, nedávno navštívil (amerického prezidenta Joea) Bidena. Má představy o nějakých mírových iniciativách. To nebyl žádný marketingový tah, máme přátelské vztahy,“ uvedl Babiš.

Pavel se vyjádřil kriticky i k vyjádření Babiše, že by jako prezident uspořádal mírový summit k válce na Ukrajině. Poznamenal, že po ruské anexi Krymu v roce 2014 se Babiš z pozice premiéra nepokusil o uspořádání mírového summitu.

Expremiér uvedl, že v listopadu 2018 na vzpomínkové ceremonii u příležitosti 100. výročí konce první světové války v Paříži byli všichni světoví lídři a nikdo o tom nejednal. „V listopadu 2019 jsem byl na oficiální návštěvě Ukrajiny a odsoudil jsem anexi Krymu,“ řekl.

Už v sobotu Pavel uvedl, že pokud Babišova kampaň bude vypadat jako jeho tisková konference po prvním kole volby, lze z jeho strany očekávat pouze lži. „Pokud někdo lže, tak hlavně on,“ opáčil Babiš.

Pavel si podle něj například přivlastnil armádní zásluhy v boji s covidem-19 či při evakuaci českých diplomatů a afghánských spolupracovníků z Kábulu. Poté, co v roce 2018 skončil v pozici předsedy vojenského výboru NATO, se podle Babiše jen připravoval na funkci hlavy státu.

Babiš připustil, že udělal na tiskové konferenci chybu, když řekl, že Pavel „vítal invazi sovětských vojsk v roce 1968“. Dnes ČTK řekl, že se spletl a myslel to tak, že Pavel ve svém životopise z roku 1987 popsal svůj loajální postoj k invazi vojsk Varšavské smlouvy. Pavel se loni za životopis omluvil.

Šéf hnutí ANO Babiš při ohlášení prezidentské kandidatury uvedl, že povede pozitivní kampaň. Dnes řekl, že až do sobotní tiskové konference nechal být lži vůči jeho osobě, nyní si je už ale líbit nenechá. Kampaň před druhým kolem volby však podle něj nebude zásadně odlišná. Opět zmínil, že Pavel je provládním kandidátem. Míní, že bude dělat to, co si bude přát kabinet Spolu a Pirátů se STAN.

Babiš by považoval za problém pro české občany, kdyby ve všech nejvyšších ústavních institucích „byli lidi z pětikoalice“. Řekl, že za absurdní považuje, že vládní koalice podporuje „typického reprezentanta minulého režimu“.

Už dnes se na některých místech v Česku objevily nové billboardy s Babišovou fotografií a nápisem se zjevnou narážkou na Pavla „Nezavleču Česko do války. Jsem diplomat, ne voják.“ Expremiér ČTK potvrdil, že jsou to jeho billboardy, nikoli zadané například některým podporovatelem. (ČTK)