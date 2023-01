V českých areálech se kvůli oteplení lyžuje jen málo

V Česku prší a další lyžařské areály omezují provoz. Většina skiareálů v Libereckém kraji nejezdí, na jihu Čech jsou otevřené skiareály na Lipně a na Kvildě, ve středních Čechách se kvůli oteplení nelyžuje téměř vůbec a zavřený je i skiareál ve Špindlerově mlýně..

Lyžařským areálům v Libereckém kraji, které jsou ještě v provozu, uškodil další vydatný déšť v noci na dnešek. Ještěd v Liberci kvůli tomu na pár dnů zavře, na jizerskohorském Tanvaldském Špičáku nebude jezdit lanovka, vyplývá z informací od provozovatelů skiareálů.

Podle údajů Českého hydrometeorologického ústavu v Libereckém kraji napršelo od sobotního večera místy i přes 20 litrů na metr čtvereční. „Sobota byla relativně ještě v pohodě. Bylo hezké počasí, lidé dorazili, dnes ale silný déšť způsobil to, že jsme se rozhodli, že musíme na pár dnů zavřít a dosněžit nějaké části areálu, aby to bylo provozuschopné,“ řekl dnes ČTK ředitel skiareálu na Ještědu Jakub Hanuš. Podle předpovědi očekává, že vhodné podmínky k zasněžování budou v noci z pondělí na úterý.

S nadějí očekávají ochlazení i ostatní skiareály v Libereckém kraji, většina je mimo provoz. V Jizerských horách bylo o tomto víkendu v provozu jediné středisko, Tanvaldský Špičák. V sobotu tam lyžovalo zhruba 1400 lidí, dnes za deště kolem 200.

„Už i nás to spláchlo. Dnešní noc pršelo hodně, od pondělí nepojede lanovka na Špičáku II, a v provozu tak bude jen vlek Zalomený a dětský vlek,“ uvedl za provozovatele střediska Pavel Bažant. Mimo provoz tak bude i více než kilometr dlouhá sjezdovka Kostelní, jež byla dnes ještě otevřená, ale kterou za současných podmínek už nelze upravovat. „Nedá se do toho mašinou vjet, všude okolo je bahno. Takže musíme počkat až to zamrzne a zkusit nějaký sníh vyrobit. Termín, kdy to bude, je neznámý,“ dodal Bažant.

Příliš možností k lyžování aktuálně nenabízí ani semilská část Krkonoš. V hodně omezeném provozu tam byla dnes jen tři střediska. Ve Vítkovicích bylo možné lyžovat na jedné červenočerné sjezdovce dlouhé 650 metrů, v Harrachově na 400metrové modré sjezdovce a na Benecku byl k dispozici stometrový lyžařský pás pro nejmenší a začátečníky.

Na jihu Čech byla koncem týdne otevřená lyžařská střediska na Lipně a na šumavské Kvildě. Na Lipně se od soboty lyžuje jen na sjezdovce Jezerní. O víkendu se tam vystřídalo okolo 250 lyžařů, řekla ČTK Olga Kneiflová za Skiareál Lipno. Na Kvildě bylo víc lyžařů v sobotu, protože bylo lepší počasí.

„Včera (v sobotu) bylo hezky, tak to jsme měli poměrně hodně lyžařů. Dneska bylo ošklivě, foukalo a pršelo, návštěva byla slabší, ale přesto lyžaři byli,“ řekl Richard Jirouš, provozní střediska Ski Kvilda. Lyžovat se podle něj bude určitě i v pondělí. „Uděláme všechno pro to, abychom jeli dál. Ta předpověď je teď taková, že nám dává šanci, že bychom to mohli nějakým způsobem zase vylepšovat,“ řekl ke sněhovým podmínkám.

Ve Skiareálu Lipno se podle Kneiflové teď lyžuje za nižší ceny vedlejší sezony. Stále platí dvacetiprocentní sleva na rodinné lyžování. „Vyhlížíme mrazy, abychom mohli zasněžovat,“ řekla.

Skiareál Zadov je zatím kvůli nedostatku sněhu mimo provoz. „Má se začít ochlazovat, my to využijeme k dosněžení,“ řekl Petr Vondraš z tohoto střediska. Kdyby v příštím týdnu mrzlo a bylo dost vody pro sněhová děla, mohlo by se podle něj na Zadově lyžovat možná už příští víkend.

V Jihočeském kraji by podle meteorologů mohly klesnout teploty pod nulu už v noci na pondělí, na horách mohou být ojediněle sněhové přeháňky. V pondělí by se horách mohly teploty držet mezi minus jedním až dvěma stupni Celsia.

I zimní areály ve středních Čechách měly o víkendu malou návštěvnost. Na nedostatek lyžařů si nemohli stěžovat jen v největším krajském středisku Monínec u Sedlce-Prčice na Příbramsku.

Areály v Chotouni, na Šibeničním vrchu u Prahy nebo v Kvasejovicích na Příbramsku měly naopak slabší víkend. Podmínky k lyžování byly kvůli teplému počasí na řadě míst špatné.

Na Monínci byla podle spolumajitele střediska Jaroslava Krejčího lehce nadprůměrná návštěvnost. „Ve všedních dnech se nedařilo, to bylo slabší, ale v sobotu jsme měli kolem 600 lidí, to už je dobré. Lyžujeme krásně, přes noc jsme i trochu přisněžili, podmínky jsou ideální,“ řekl Krejčí ČTK. V horní části sjezdovky podle něj mají lyžaři k dispozici kolem 50 centimetrů sněhu a v dolní 35 centimetrů.

Stále dobré podmínky a 30 až 50 centimetrů technického sněhu nabízí středisko v Chotouni. „Lyžujeme pořád. Lidí je trochu méně, protože v tomhle jarním počasí nálada na lyžování moc není. Někdo nám nevěří, že jezdíme, někoho vůbec ani nenapadne, že bychom mohli jezdit,“ uvedl správce areálu Jan Němeček.

Naopak v Kvasejovicích se lyžuje jen v části areálu a o víkendu moc lidí nepřijelo. „Už meleme z posledního, ale vypadá to nadějně,“ uvedl provozovatel Petr Kroužil s poukazem na očekávané ochlazení. Podobná situace byla na Šibeničním vrchu, kam o víkendu dorazili jen skalní nadšenci a lyžařská škola. „Dojíždíme na hranici provozuschopnosti,“ řekl provozovatel Jan Zenkl. Věří však, že do příštího víkendu se situace zlepší.

Silný vítr znemožnil nedělní lyžování i na východě Čech. Skicentra se potýkají s úbytkem sněhu, od večera očekávají ochlazení a s ním i šanci na zasněžování, řekli ČTK provozovatelé lyžařských středisek.

Ve Špindlerově Mlýně na Trutnovsku se lyžovalo v sobotu, kvůli silnému větru tam dnes nejezdily lanovky. Až na jednu sjezdovku byl areál zavřený. Sobotní lyžování využily asi tři tisícovky lyžařů, řekl ČTK vedoucí areálu René Hroneš.

„Bohužel od dnešních brzkých ranních hodin foukal silný vítr, který znemožnil bezpečný provoz lanovek. Od pondělí budeme mít otevřeno. Vítr přinese poměrně silné ochlazení, což nám umožní zasněžovat,“ řekl Hroneš.

Technického sněhu na svazích ubývá, na medvědínské straně jeho místy kolem 30 až 40 centimetrů, na svatém Petru je už sněhu minimum, dodal Hroneš.

Kvůli nepříznivému počasí dnes měl zavřeno skiareál Buková hora na Orlickoústecku, uvedl areál na webu. Od pondělí opět otevře. Jinak je v provozu půlka areálu, a to Mlýnická sjezdovka, čenkovická strana byla zavřená, jezdí ale lanovka, která lyžaře převáží na červenovodskou stranu kopce.

Ve SkiResortu Černá hora – Pec je k dispozici zhruba deset kilometrů sjezdovek a lanovky. O víkendu tam zavítalo na lyžování nebo výlet 3500 lidí. „Ve stejném rozsahu budou sjezdovky otevřené i v následujících dnech. Avizované ochlazení bychom chtěli využít k zasněžování, abychom opravili stávající otevřené tratě a přidali nové sjezdovky. Ke zvýšení kvality by nám mohl pomoci i přírodní sníh, který by v Krkonoších měl padat v tomto týdnu,“ řekla mluvčí resortu Zina Plchová.

Kvůli dešti se zhoršily sněhové podmínky v Dolní Moravě na Orlickoústecku. O víkendu bylo na svazích půl metru technického sněhu. Od večera chce díky očekávanému ochlazení skicentrum zasněžovat. Běžecké tratě kolem Kralického Sněžníku jsou kvůli oteplení bez sněhu.

„O víkendu jsme lyžovali na sjezdovkách o délce více jak osm kilometrů, lyžařů byl dostatek, protože jsme jediným areálem v okolí, kde se stále lyžuje. Lyžaři k nám přijíždějí i z oblastí až hodinu jízdy autem. Nejlepší lyžování vládlo na sjezdovce Slamník, který se nachází ve výšce 1200 metrů nad mořem, zde mrzlo po celou sobotu i neděli, v sobotu dopoledne zde lehce sněžilo a sníh namrzl,“ řekla marketingová manažerka Jitka Kadlčíková.

Návštěvnost centra Sněžník kvůli oteplení podle Kadlčíkové neklesá, protože areál nabízí kromě lyžování i jiné aktivity. Turisté příjíždějí na visutý most Sky Bridge 21, na Stezku v oblacích, mohou jet lanovou dráhou nebo se svést na bobové dráze.

„Letošní zima přinesla změnu do chování zákazníků a registrujeme větší zájem pěších o návštěvu resortu,“ řekla Kadlčíková.

V Krkonoších leží na hřebenech 15 až 55 centimetrů sněhu. Od soboty tam opět platí první stupeň lavinového nebezpečí z pětibodové škály. Sníh je vlhký, s klesající nadmořskou výškou je mokrý až podmáčený.

„Uvolnění laviny je možné jen při velkém dodatečném zatížení, a to jen ojediněle ve velmi strmém extrémním terénu. Je možnost samovolného uvolnění malých, nebo středních lavin, které se většinou zastaví ještě na svahu,“ uvedli záchranáři na webu. (ČTK)