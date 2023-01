Rusko podle britských zpravodajců zvažuje zvýšení horní věkové hranice pro odvod branců

Rusko zvažuje, že zvýší horní věkovou hranici pro odvod branců z 27 na 30 let. Na Twitteru o tom v pravidelném hlášení o válce na Ukrajině informuje britské ministerstvo obrany, podle něhož s příslušným návrhem přišel tento týden šéf branného výboru ruského parlamentu Andrej Kartapolov.

Na povinnou vojenskou službu teď v Rusku musí muži ve věku od 18 do 27 let.

Podle Kartapolova by bylo dobré, aby se věková hranice zvýšila před letošním jarním odvodem. Přispělo by to podle něj k dříve oznámenému zvýšení počtu ruských sil o 30 procent.

Ruský prezident Vladimir Putin dal podle britského ministerstva už loni najevo, že takový krok podporuje, a návrh Kartapolova tak má především zjistit, jak by na opatření reagovala veřejnost. Podle Londýna je možné, že Moskva věří, že by ho lidé přijali lépe než částečnou mobilizaci. Tu Putin vyhlásil loni v září. Oficiálně bylo poté do armády povoláno 300 000 záložníků, podle některých ruských médií jich ale bylo výrazně více. Mnoho Rusů zemi raději opustilo, aby se odvodu vyhnulo.

Při podzimních odvodech na povinnou vojenskou službu v Rusku nastoupilo 120 000 mužů. Úřady ujišťovaly, že nebudou nasazeni do války na Ukrajině. (ČTK)