Silný vítr ve Zlínském kraji vyvracel stromy a poničil střechu

Hasiči ve Zlínském kraji likvidovali v noci na dnešek kvůli silným poryvům větru spadané stromy i uvolněnou střechu. Nikdo nebyl zraněn, informoval mluvčí hasičů Roman Žemlička. Dobrovolné i profesionální jednotky hasičů vyjely v noci k devíti případům odstranění stromů ze silnic.

„K uvolnění plechu na střeše rodinného domu došlo ve Slavkově pod Hostýnem na Kroměřížsku. K odstranění plechu byl přivolán technik provozovatele elektrické sítě, protože uvolněný plech v poryvech větru narážel do elektrického vedení a docházelo k jiskření,“ řekl Žemlička.

Na Vsetínsku u obce Ratiboř se hasičům při odstraňování stromu přihlásili řidiči tří aut, která byla poškozena pádem stromu. Na místo byla povolána policie.

„Od půlnoci do 8.30 padaly stromy ve všech čtyřech okresech Zlínského kraje. Vzhledem k silným poryvům větru se dají očekávat pády dalších stromů. Proto upozorňujeme řidiče, cyklisty i turisty na zvýšenou pozornost. Pokud nemusíte, tak dnes toulky a projížďky v lesích raději vynechejte,“ uvedl Žemlička.

Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu bude dnes ve Zlínském kraji zataženo, občas by mělo pršet, večer by ve vyšších polohách měly být srážky smíšené nebo sněhové. Nejvyšší odpolední teploty by měly být čtyři až sedm stupňů Celsia. Čerstvý jižní vítr místy s nárazy bude odpoledne slábnout. (ČTK)