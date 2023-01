Deset mrtvých v ukrajinském Dnipru

Počet mrtvých v ukrajinském Dnipru, kde se ruská raketa strefila do obytného domu, vzrostl na 10. Mezi mrtvými je patnáctiletá dívka. Podle ukrajinských úřadů Rusové použili raketu Ch-22 vypálenou z letounu Tu-22M3.

Pod závaly záchranáři stále nacházejí často těžce zraněné. Zraněných je nyní 64. Mezi zachráněnými je i dívka, která v době exploze byla v koupelně v bytě v 7. patře. Přežila zázrakem, je jednou z posledních zachráněných.

Raketa byla odpálena z letounu, který se nacházel nad Kurskem nebo nad Azovským mořem. prohlásil to mluvčí ukrajinských vzdušných sil generál Jurij Ignát. Celkem dnes Rusové vystřelili na území Ukrajiny pět raket X-22. Tento typ raket je primárně určen pro útoky na námořní cíle, především válečné křižníky. Podle Ignáta Ukrajina nemá prostředky, kterými by dokázala spolehlivě sestřelit tuto raketu. Od chvíle odpálení do momentu, kdy dosáhne cíle, uplynou maximálně dvě minuty. Proto není možné ani s dostatečným předstihem varovat občany.

Podle velení ukrajinských ozbrojených sil bylo dnes ruskou stranou vystřeleno 18 křídlatých raket a sedm řízených střel odpálených z letounů Su-35 nacházejících se v době útoku nad Černým mořem.

Na Kyjev dnes dopoledne útočili Rusové raketami S 300 a S 400.

Kromě Dnipra byly dnes zasaženy cíle v Mykolajevské, Oděsské, Vinycké, Kyjevské, Charkovské, Chmelnické i Ternopilské oblastech. V Kyjevě jsou problémy s elektřinou, stejně jako v Poltavské, Žitomirské a Ivano-frankovské oblastech. V Charkově nejezdilo metro. V několika městech je elektřina v nemocnicích zajišťována generátory. (The Insider)