Průzkumy podcenily výsledky Pavla i Babiše, přecenily šance Nerudové

Předvolební průzkumy z poslední doby podcenily skutečný výsledek finalistů prvního kola prezidentské volby. Ani jeden z letošních publikovaných průzkumů nepřisoudil Pavlovi ani Babišovi víc než 30 procent hlasů. I když loni některé z nich Babišovi přes 30 procent předpověděly.

Průzkumy naopak předpokládaly víc hlasů pro Danuši Nerudovou, která skončila jako třetí a do druhého kola nepostoupí. Odstup zbývajících kandidátů od vedoucí trojice průzkumy zachytily. Předpověděly i vysokou volební účast. Vyplývá to ze srovnání výsledků volebních modelů a výsledků na volebním webu Českého statistického úřadu.

Agentury ale také uváděly, že zhruba pětina až třetina respondentů není rozhodnuta, koho bude volit. Modely rovněž počítaly s účastí odborářského předáka Josefa Středuly, který však minulou neděli oznámil, že se z voleb stahuje.

Volební účast v prvním kole představovala 68,2 procenta. Volební model Ipsos zveřejněný 9. ledna předpověděl 67 procent, volební model STEM předpokládal účast 68 procent voličů. Podle posledního průzkumu Medianu by přišlo hlasovat 62 procent lidí a 20,5 procenta účast zvažovalo. Podle modelu společností Data Collect a Kantar CZ deklarovalo účast 70 procent dotázaných.

Letos zveřejněné výsledky průzkumů v případě Andreje Babiše začínaly na hodnotě 26,5 procenta, ve skutečnosti však získal 34,99 procenta. Téměř 30 procent hlasů mu předpověděl volební model Ipsos v listopadu, téměř 32 procent mu přiřkl stejný model v červenci. Naopak podle prosincového volebního modelu Medianu by se Babiš do druhého kola dokonce ani nedostal se ziskem 24,5 procenta. Agentura však tehdy upozornila, že vzhledem ke statistické chybě nelze s jistotou říct, kdo by se do druhého kola dostal.

Na vedoucí pozici se Babiš v průzkumech střídal s Petrem Pavlem, jehož nejnižší predikce v lednu činila 26,7 procenta. Ve skutečnosti Pavel získal 35,4 procenta.

Nerudová skončila na třetí pozici s téměř 14 procenty hlasů, zatímco průzkumy jí přisuzovaly přes 20 procent. Podle prosincového modelu Kantar pro Českou televizi měla v prvním kole zvítězit s 27 procenty hlasů. Obdobně jí model agentury Median z 9. prosince předpověděl vítězství s 28 procenty. (ČTK)