Karel Diviš ve druhém kole podpořil Petra Pavla. Sám je svým výsledkem zklamán, doufal prý v umístění alespoň do šestého místa. „Moje kampaň nebyla tak výrazná, zviditelnilo mě až ministerstvo vnitra,“ řekl.

Foto: Deník N

„Mrzí mě, že mi chybělo těch osmnáct dní v kampani,“ vyjádřil se. Vyloučil, že by v budoucnu kandidoval do Senátu, rád by se však dále angažoval ve veřejném životě. V jaké roli, to si nechá projít hlavou.

Za další silný moment v kampani považuje svoje působení v České televizi. „Chtěl jsem se o něco pokusit, a ne jen tak stát, vím, že jsem tím mohl nějaké voliče přilákat i odradit. Pokud si budou lidé pamatovat, že s Divišem nebyla nuda, tak aspoň za něco to stálo,“ řekl.

„Vážím si Petra Pavla za to, jaký byl voják. Je podle mě daleko lepší volba a malou zárukou pro mě je i tým kolem něj. Vzkazuji tímto svým voličům, že budu moc rád, když přijdou ke druhému kolu a budou volit Petra Pavla,“ dodal.