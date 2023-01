V Missouri schválili přísnější pravidla pro oblékání žen ve sněmovně

Zákonodárci v americkém státě Missouri schválili tento týden přísnější pravidla pro oblékání tamních žen. Podle nového balíčku pravidel si ženy v missourské sněmovně musí zakrývat ramena a nosit formální saka či kardigany, tedy rozepínací svetry na knoflíky, uvedla CNN.

Návrh, se kterým přišla republikánská poslankyně Ann Kelley, vyvolal pobouření u některých demokratů. Podle nich jde o sexistickou změnu, protože pravidla pro oblékání mužů nijak změněna nebyla.

Muži měli ve Sněmovně reprezentantů v Missouri povinnost nosit sako, košili a kravatu. Předchozí předpisy pro oblékání žen byly méně formální, vyžadovaly „šaty či sukně nebo kalhoty nošené společně s blejzrem či svetrem a k tomu vhodné společenské boty“. Blejzr je rovněž sako, nicméně má méně formální střih než sako k obleku.

Jak uvedla Ann Kelley ve svém projevu, kdyby muži dorazili na půdu sněmovny bez kravaty, či bez saka, měli by problém. Chtěla proto, aby si ženy i muži „byli rovni“.

Na ženy připadá ve Sněmovně reprezentantů státu Missouri méně než třetina křesel. Poslanců je 116, zatímco poslankyň 43. Republikáni mají ve sněmovně většinu a balíček nových pravidel prošel poměrem 105:51. Vysloužil si ale kritiku a bouřlivou debatu ze strany demokratů. Například demokratický poslanec Peter Merideth o pravidlech odmítl hlasovat. „Nemyslím si, že jsem kompetentní k tomu, abych říkal, co je pro ženy vhodné a co ne. Je to velmi nebezpečná cesta,“ řekl poslancům. (ČTK)