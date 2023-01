Hilšer podpořil ve druhém kole Pavla

Marek Hilšer vyzval voliče, kteří mu dali hlas, aby šli volit i ve druhém kole a hlasovali pro Petra Pavla. „Budu volit generála Pavla. Doufejme, že zvítězí. Nemám rád slovo vyzývat, tak své voliče požádám, aby šli k volbám a volili podobně jako já, uvidíme, jak to dopadne,“ dodal Hilšer. Zároveň vyloučil, že by za pět let znovu kandidoval na prezidenta.

„Tři procenta nevadí, aspoň budem v podhradí,“ zhodnotil své výsledky v prvním kole.

„Za pět let nebudu kandidovat, teď to tak necítím. Dvakrát a dost,“ řekl Hilšer, který letos získal o pět procentních bodů méně hlasů, než když kandidoval poprvé v roce 2018.