Pavel poděkoval lidem za účast u voleb

Petr Pavel, který s nejvyšší pravděpodobností postoupí do druhého kola, poděkoval lidem za to, že přišli k volbám. „Volební účast je o pět procent vyšší než v posledních volbách. Lidé vyslechli volání po tom, aby se zapojili a nadále jen nenadávali na to, co nás trápí,“ řekl ČT.

„Kampaň byla vedena povětšinou velice korektně. Je to důkaz toho, že s politickou kulturou to u nás není tak špatné,“ dodal Pavel.