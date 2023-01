Kandidát SPD Jaroslav Bašta dorazil do svého štábu v pražských Letňanech v Hotelu Duo. „Postup do druhého kola,“ řekl při příchodu na otázku, jaký výsledek by si přál. SPD odmítlo Deník N do štábu pustit.

Do volebního štábu SPD v hotelu Duo na Proseku již přišel jejich prezidentský kandidát Jaroslav Bašta. Spokojen prý bude, když se dostane do druhého kola. @SeznamZpravy #volbySZ #VolbyPrezidentaČr pic.twitter.com/8C9ZnSKtg5 — Martina Machova (@MartinaMachova3) January 14, 2023