O prezidentské volby je zájem, výsledky budou známé vpodvečer

Podnikatel Karel Diviš dorazil do svého volebního štábu v pražské kavárně Vnitroblock. Svůj výsledek si netroufl odhadnout, spokojený by byl s umístěním do šestého místa. „Může to být velký propadák, může být velké překvapení. Sám jsem zvědavý,“ řekl médiím.