Plynovodem, který spojuje Litvu s Lotyšskem, otřásl výbuch

Exploze otřásla plynovodem, který spojuje Lotyšsko s Litvou. K výbuchu došlo na severu Litvy u vesnice Valakeliai, jejíž obyvatelé byli evakuováni. Příčina exploze se vyšetřuje, podle úřadů nikdo nebyl zraněn.

An explosion has hit a gas pipeline connecting Lithuania and Latvia.

The blast happened in the Panevezys county, northern Lithuania, said the country's gas transmission operator Amber Grid.

