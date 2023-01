KLDR se opřela do japonského premiéra a „chapadel“ NATO

KLDR odsoudila turné japonského premiéra Kišidy po členských státech NATO. Obvinila Tokio, že tím do regionu „vnáší nejistotu“ a „zasévá sémě nesouladu“ ve jménu NATO, která „roztahuje svá chapadla po východní Asii, aby tlačila na Čínu“.

Kišida je na týdenní cestě po celkem pěti ze sedmi zemí G7, které jsou zároveň členy NATO.

Z USA, kde včera jednal s prezidentem Bidenem, se přesouvá do Kanady a pak do Evropy, konkrétně do Británie, Francie a Itálie. (Kjódó)