Španělsko začne s výcvikem více než 200 ukrajinských vojáků

„To, co dělá Putin, není jen válka proti Ukrajině, ale i proti systému vedení mezinárodních vztahů,“ řekl v debatě na ČRo prezidentský kandidát Petr Pavel. „Je to systém, který Rusko nerespektuje. Musíme dělat vše pro to, aby Rusko neuspělo – podporou Ukrajiny i mírových jednání, ale nepřestat Ukrajinu podporovat,“ řekl.