Co by kandidáti rozhodně neudělali

Debata končí poněkud netradičním dotazem na to, co by kandidáti v prezidentském úřadu rozhodně neudělali.

„Rozhodně bych nenálepkovala lidi s jiným názorem, nebagatelizovala bych bezpečnostní hrozby ČR ani zprávy tajných služeb a neudělovala bych milosti svým kamarádům,“ řekla Nerudová.

„Přidám pouze to, že bych udělal vše pro to, abychom se zbavili nádechu, který tady nechal Miloš Zeman a Andrej Babiš, protože se máme právem zařadit mezi důstojné země,“ řekl Pavel, aniž by přímo odpověděl.