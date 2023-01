Kandidáti se shodli na potřebě ochrany klimatu

Prezidentský kandidát Marek Hilšer vzkázal voličům, aby přišli k volbám. Za úspěch by pokládal svůj postup do druhého kola, dodal ale, že je realista. Nástupce Zemana by podle něj měl udělat zásadní rozdíl v tom, jak je prezidentská funkce pojímána. (ČTK, ČT)