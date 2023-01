Kandidát Karel Diviš se ostře pustil jak do Pavla, tak do Nerudové

Karel Diviš se ostře pustil jak do Petra Pavla, tak do Danuše Nerudové. Petra Pavla nařknul z toho, že chce ohýbat ústavu, čímž reagoval na Pavlovo vyjádření, že by nejmenoval Tomia Okamuru na post ministra školství. O Nerudové pak řekl, že je její program idealistický a socialistický.