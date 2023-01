V Česku se loni stalo 150 vražd, o 45 více než předloni

Moderátor se při debatě na Radiožurnálu dotázal, koho by prezidentští kandidáti volili, kdyby nemohli volit sebe. Petr Pavel odpověděl, že by volil někoho, kdo má šanci v druhém kole porazit Babiše, takže Danuši Nerudovou. Nerudová řekla, že by volila jakéhokoliv demokratického kandidáta, „první kolo je o volbě srdcem,“ řekla.