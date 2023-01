Sázkové kanceláře: v prvním kole vítěz Babiš, ve druhém Pavel

Glosa Josefa Boušky: Andrej Babiš a Petr Pavel si z diskusí v komerčních televizích odnesli to, co chtěli, a jdou do prezidentské volby v roli favoritů. Zejména Pavel však musí k dobrému vystupování přidat pro druhé kolo i něco navíc. Nerudová svůj cíl i přes dobrý výkon na Nově nesplnila.