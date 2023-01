V 54 letech náhle zemřela Lisa Marie Presley, Elvisova dcera

V 54 letech zemřela americká zpěvačka Lisa Marie Presley, dcera Elvise Presleyho. Informovala o tom její rodina. Ještě v úterý se zúčastnila ceremoniálu předávání Zlatých glóbů. Příčina úmrtí není veřejně známa.

We are incredibly saddened to hear of the passing of Lisa Marie Presley. She was an extremely talented Singer/Songwriter and a very welcome presence at the Golden Globes this past Tuesday. May you rest in peace ❤️ pic.twitter.com/BL8q0cfUAk

— Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 13, 2023