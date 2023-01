Ronaldo se nebude ucházet o cenu pro nejlepšího fotbalistu roku podle FIFA

Cristiano Ronaldo se poprvé nebude ucházet o cenu The Best pro nejlepšího fotbalistu roku podle FIFA. Experti portugalského útočníka nezařadili ani do úvodní čtrnáctičlenné nominace.

Ve výběru naopak nechybí kapitán argentinských mistrů světa z Kataru Lionel Messi z Paris St. Germain a jeho reprezentační spoluhráč útočník Julián Álvarez z Manchesteru City. V nominaci je i vítěz posledních dvou ročníků ankety polský kanonýr Robert Lewandowski z Barcelony a vicemistr světa Kylian Mbappé z Paris St. Germain.

Dvojnásobný vítěz ceny The Best Ronaldo loni vypadl ze sestavy Manchesteru United a poté se s klubem ve zlém rozešel. Na prosincovém mistrovství světa v Kataru přišel také o místo v sestavě portugalské reprezentace a po šampionátu podepsal lukrativní smlouvu s celkem an-Nasr ze Saúdské Arábie. (České noviny)