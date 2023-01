ITF znovu získala pod kontrolu Davisův pohár

Mezinárodní tenisová federace opět získala kontrolu nad Davisovým pohárem. Organizace oznámila, že ukončila spolupráci s investiční společností Kosmos, která stála za nepopulární změnou formátu týmové soutěže.

Kosmos v čele s bývalým španělským fotbalistou Gerardem Piquém vstoupil do Davisova poháru v roce 2018. Společnost měla v plánu během 25 let vložit do soutěže tři miliardy dolarů (65 miliard korun).

Přispěla také k radikální změně Davis Cupu. Místo čtyřkolového formátu zápasů na domácí půdě jednoho z týmů, rozloženého do celého roku, byl po kvalifikaci zaveden turnaj pro 18 týmů během jednoho týdne na jednom místě.

O případném návratu k původnímu formátu ITF zatím neinformovala. Letošní ročník začne únorovou kvalifikací, ve které se čeští tenisté utkají s Portugalskem. Hlavní část se uskuteční v září a listopadové play off se bude hrát v Málaze. (České noviny)