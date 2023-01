Užil jsem si to, řekl Babiš k debatě na Nově

„Užil jsem si to,“ zhodnotil debatu na TV Nova Andrej Babiš. Oba kandidáti jsou podle něj provládní teoretici, kteří nevědí, o čem mluví.

„Je fajn se něco učit na škole, ale je potřeba mít praktické zkušenosti,“ dodal směrem k Danuši Nerudové, která se vůči Babišovi opakovaně ohradila v ekonomických tématech.

Za vítěze debaty se ale neprohlásil. „Já nevím, kdo vyhrál. Vy už to máte určitě napsané,“ řekl směrem k novinářům.

Nepřímo se také vyjádřil k tomu, že ho někteří jeho spolustraníci nepodpořili. „Vidíte, že to není hnutí jednoho muže,“ řekl s úsměvem.

O kandidátovi SPD prohlásil, že lže, protože vládu nemůže odvolat. „V SPD mají strategii lhát. Mě to mrzí, protože pokud já nepostoupím, tak by mě zajímalo, jak to bude pan Okamura vysvětlovat svým voličům,“ doplnil.