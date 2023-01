Šéf CIA Burns navštívil Libyi a setkal se s premiérem Abdal Hamídem Dbaíbou

Šéf americké CIA William Burns navštívil Libyi a v hlavním městě Tripolisu se setkal s premiérem Abdal Hamídem Dbaíbou. Podle Reuters se jedná o vzácnou cestu. CIA, která většinou o podobných návštěvách neinformuje, odmítla cestu komentovat.

Dbaíbova vláda národní jednoty o návštěvě informovala na Facebooku, kde zveřejnila snímek Burnse s libyjským premiérem. Dva zdroje, které mají blízko k východolibyjskému polnímu maršálovi Chalífu Haftarovi, jenž sídlí v Benghází, podle Reuters řekly, že se s nimi Burns také setkal.

Ropná velmoc Libye je v krizi od roku 2011, kdy lidové povstání s pomocí vojenské intervence NATO svrhlo diktátora Muammara Kaddáfího. Zemi poté sužovala občanská válka a její instituce se rozštěpily na ty, které sídlily v Tripolisu a jež měly podporu OSN, a na úřady sídlící na východě, za nimiž stála armáda Haftara, který se v roce 2019 pokoušel dobýt i Tripolis.

Dbaíbova vláda byla nastolena v rámci mírového plánu v roce 2021 v procesu podporovaném OSN, ale jeho vládu již hlavní politické frakce na východě země neuznávají a mnoho Libyjců se obává nového válečného konfliktu, píše Reuters.

Spojené státy už dříve zdůraznily, že jsou znepokojeny rolí, kterou v libyjském konfliktu hraje Rusko. Podle Reuters se Američané obávají se, že pokračující nestabilita v Libyi by mohla dát prostor islamistickým militantním skupinám a vyvolat další nestabilitu v globálních dodávkách energie.

Podle zprávy expertů OSN z roku 2020 Moskva během války v letech 2019 až 2020 podporovala Haftarovy síly, přičemž ruská soukromá žoldnéřská Wagnerova (v ruském přepisu Vagnerova) skupina v zemi nasadila až 1200 bojovníků.

Washington rovněž usiluje o vydání dalších Libyjců podezřelých ze zosnování bombového útoku z roku 1988 na letadlo Pan Am nad skotským městem Lockerbie do Spojených států, při kterém zahynulo 270 lidí. Libyjec, který se na atentátu podílel sestrojením bomby, Adžíla Muhammad Masúd, je nyní ve vazbě v USA. Jeho zadržení a vydání do Spojených států vyvolalo hněv uvnitř Libye, která nemá s Washingtonem žádnou extradiční smlouvu, píše Reuters. (ČTK)