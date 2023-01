Dotaz na minulost Petra Pavla

Moderátor otevírá téma Pavlovy komunistické minulosti. „Ten dotaz jste dostal od Miroslava Kalouska?“ reaguje bývalý náčelník generálního štábu na dotaz, co by řekl voliči, který by jej označil za kariéristu. Koranteng odmítl, že by jej bývalý šéf TOP 09 k této otázce navedl.

„Minulost o které hovoříte, není žádným tajemstvím. Nikdy jsem ji nezastíral, hovořil jsem o ní otevřeně. Zveřejnil jsem všechny dokumenty z Archivu bezpečnostních složek na svém webu už před lety, aby měl každý možnost si udělat obrázek. Odpovídal jsem na všechny otázky a budu i dále,“ řekl Pavel.