Babiš: Je mi strašně líto, že zemřeli lidé

Moderátor otevírá téma Pavlovy komunistické minulosti. „Ten dotaz jste dostal od Miroslava Kalouska?“ reaguje bývalý náčelník generálního štábu na dotaz, co by řekl voliči, který by jej označil za kariéristu. Koranteng odmítl, že by jej bývalý šéf TOP 09 k této otázce navedl.