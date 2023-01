Výroba granátů ve Vrběticích by měla začít ve druhém čtvrtletí

Výroba granátů ve Vrběticích na Zlínsku by měla začít ve druhém čtvrtletí letošního roku. V České televizi to řekl obchodní a marketingový ředitel státního podniku Vojenský technický ústav (VTÚ) Petr Kovář.

Zakázku za až 413 milionů korun má získat společnost Colt CZ Defence Solutions, spolupracovat na ní budou VTÚ, firma CZ-SKD Solutions a Explosia. Právě v areálu VTÚ se budou granáty vyrábět. Podle Kováře budou do areálu navezeny od subdodavatele komponenty, které budou zpracovány a po výstupní kontrole opět odvezeny zákazníkovi. Potvrdil, že se ve vrbětickém areálu nebude žádná munice skladovat, ale pouze vyrábět.

Samotné komponenty podle Kováře nejsou nebezpečné. Vyloučil, že by nebezpečná byla i výroba. „Může to ovlivnit lidský faktor, ale vzhledem k tomu, že v naší výrobě pracují zaměstnanci, kteří na této pozici fungují již několik let, a jsou to opravdu profesionálové, tak můžu vyloučit jakoukoli takovou událost, která by mohla hrozit,“ řekl.

Záměr vyvolal nervozitu v místních obcích, které se musely potýkat s následky výbuchů muničních skladů v roce 2014. Za jejich explozí stáli podle českých úřadů ruští agenti. Starostové okolních obcí i hejtmanství ČTK ve středu sdělili, že o záměru na výrobu munice ve vrbětickém areálu neměli informace. Podle informací Kováře se ale minimálně zástupci kraje v roce 2021 účastnili kolaudačního řízení, a se záměrem tak byl Zlínský kraj obeznámen. Podle ministerstva se kolaudačního řízení účastnily obce i kraj.

Hejtman Zlínského kraje Radim Holiš (ANO) v dnešním prohlášení uvedl, že on ani krajská rada doposud nebyli oficiální cestou informováni o zahájení výroby granátů v areálu ve Vlachovicích-Vrběticích. „Vzhledem k příslibu tehdejších vládních činitelů, že v tomto areálu výroba ani skladování munice a výbušných systémů nebude obnovena, budu oficiálním dopisem kontaktovat ministryni obrany Janu Černochovou a žádat o bližší informace. Ze strany Ministerstva obrany ČR budu požadovat garanci, že obyvatelé Zlínského kraje jsou v bezpečí a jakákoliv výroba v této lokalitě bude podléhat přísné kontrole, splňovat veškeré předpisy a mít nutná oprávnění,“ řekl Holiš. (ČTK)