Karel Diviš by nedal milost šéfovi lánské lesní správy Miloši Balákovi, tak jak to udělal prezident Miloš Zeman. „Ani ve snu by mě to nenapadlo, to prezident udělat nemůže,“ odmítl. Podle Pavla Fischera „nelze milosti sekat jako salám“. V případě udělování milostí by zvolil cestu individuálního přístupu.