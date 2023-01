Jaroslav Bašta by za současné situaci nejmenoval Petra Hladíka ministrem. „Není možné prezidenta nutit k tomu, aby udělal něco, co nechce,“ řekl s tím, že rozhodnutí Ústavního soudu by ale respektoval.

Karel Diviš řekl, že by Hladíka naopak jmenoval. „Jestli tento nebo jakýkoliv navržený ministr není trestně stíhaný, není obviněný a trvá na něm premiér, šanci bych mu dal,“ sdělil. Nechtěl by prý být aktivistickým prezidentem.