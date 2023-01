Pravomoci prezidenta by měly být podle Jaroslava Bašty posíleny. Zvýšit by se měl počet poslaneckých hlasů nutných k přehlasování prezidentova veta. „Tak aby prezidentské veto nebylo jen zdvižený ukazováček,“ sdělil. Podle Tomáše Zimy jsou pravomoci hlavy státu dostatečné. „Ústava by se neměla měnit každý rok,“ domnívá se.