Zrušení superhrubé mzdy byl podle Tomáše Zimy chybný a populistický krok. Nynější vláda podle něj málo podporuje český průmysl. Podle Pavla Fischera by kabinet měl mít plán, jak zajistit, aby občané nežili na dluh, měl by například co nejrychleji začít řešit reformu důchodů. „Jako prezident bych v tom vládě byl co nejvíc k dipozici,“ řekl.