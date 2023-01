Fiala zkritizoval zkoušení prezidentských kandidátů pomocí kvízů

Premiér Petr Fiala je přesvědčen, že zkoušení prezidentských kandidátů z vědomostí pomocí kvízů není důstojné pro debatu o tom, jaká má být hlava státu. „Fixujeme tu v lidech představu, že mít v hlavě nějaká data, být dobrým čtenářem křížovkářského slovníku, je kompetence nebo že to znamená, že je člověk vzdělaný – to tohle prostě neznamená,“ řekl Deníku.

Fiala narážel na kvízové otázky, ze kterých některá média prezidentské kandidáty zkoušela. „O prezidentském kandidátovi bychom se spíš měli chtít dovědět, že to je člověk moudrý, rozumný a s rozhledem, ale to nám určitě neřekne to, že si pamatuje, jaká je druhá nejvyšší hora v České republice nebo co kdo napsal,“ odmítl Fiala s tím, že ale nezpochybňuje šíři rozhledu, který by prezidentský kandidát měl mít. (Deník)