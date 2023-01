Policie vypátrala pohřešovanou čtrnáctiletou dívku

Verdikt v kauze Čapí hnízdo podle premiéra Petra Fialy Andreje Babiše posiluje. Neočekává ale, že by to přineslo výrazný posun mezi voliči jednotlivých osobností. „Andrej Babiš má silné voličské jádro, nepředpokládám, že u něj by jakýkoli rozsudek vedl ke změně. Ale může to být impuls pro ty, kteří nad volbou Babiše váhali,“ řekl Deníku.