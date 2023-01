Útočník z pařížského nádraží byl obviněn z pokusu o vraždu, identita je nejasná

Muž, který ve středu na pařížském nádraží Gare du Nord pobodal šest lidí, byl ještě téhož dne obviněn z pokusu o vraždu. Dnes o tom informovala pařížská prokuratura, která útok vyšetřuje. Muž byl při zatčení postřelen, ale jeho zdravotní stav nevylučuje vazbu, uvedla agentura AFP.

Nejasnosti nadále panují kolem útočníkovy identity.

Útočníka zastavili dva policisté, by postřelen dvakrát do krku a jednou do paže. Pařížská prokurátorka Laure Beccuauová uvedla, že zhruba dvacetiletý muž „začal náhle a bez zatím zjevného důvodu bodat do první oběti, která utržila asi 20 ran kovovým hákem“.

Při útoku utrpělo zranění šest lidí, tři muži a tři ženy od 36 do 53 let. Jedním ze zraněných je i policista v civilu, který se vracel ze služby, a byl proto ozbrojen a pomohl se zadržením útočníka.

Podle stanice BFM TV jsou jeho otisky prstů v databázi u několika jmen, muž by mohl pocházet z Libye nebo Alžírska.

Na jednu z identit, kterou muž používal, se vztahuje příkaz k opuštění francouzského území, který byl platný od loňského léta. Vyhošťování do Libye je ale problematické a často k němu nedojde kvůli nedostatečné komunikaci mezi francouzskými a libyjskými úřady, píše BFM TV.

Pařížské nádraží Gare du Nord je třetí nejrušnější nádraží na světě, denně tudy projde 700 000 cestujících. Je výchozím bodem vlaků do severní Francie nebo do Bruselu či Londýna. (ČTK)