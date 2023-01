Žena jela mezi kraji i přes covidovou izolaci, soud v Brně jí potvrdil podmínku

Žena jela v roce 2021 mezi kraji i přes covidovou izolaci, soud v Brně jí potvrdil podmínku. Zamítl odvolání ženy proti dřívějšímu rozhodnutí okresního jihlavského soudu, rozsudek je tak pravomocný.

Žena si podle obžaloby byla vědoma, že má kvůli covidu nařízenou izolaci, přesto odjela osobním vozem i s tříměsíčním dítětem z místa bydliště do Jihlavy, kde chtěla vyzvednout věci po prodeji nemovitosti. „Následně se necítila dobře a namísto odjezdu domů se rozhodla společně s dcerou přespat ve svém automobilu,“ stojí v obžalobě.

Manžel se ale obával o zdraví ženy a kontaktoval městskou policii, která pak ženu vypátrala. Strážníci k ní přivolali záchranáře, kteří ženu i s dítětem převezli do nemocnice. Obhájce ženy uvedl, že ve věci nešlo o trestný čin, žena podle něj nemocí nikoho neohrozila, záchranáři i strážníci podle něj věděli, že je nemocná a mohli se patřičně ochránit. „K žádnému faktickému šíření nemoci covid-19 nedošlo,“ uvedl obhájce.

Soud ale odvolání ženy zamítl, potvrdil jí tedy dva roky vězení podmíněně odložených na dva roky. „Obžalovaná v období nouzového stavu a v nařízené izolaci odjela z jednoho kraje do druhého, aniž by k tomu měla důležitý důvod,“ uvedla předsedkyně senátu Dana Kancírová. Podle ní bylo prokázáno, že byl potenciál nakazit více lidí. Soudkyně doplnila, že žena nerespektovala to, co respektovat měla a podmíněný trest je tak podle ní adekvátní.

V České republice propukla pandemie covidu v březnu 2020. Od té doby je přes 4,5 milionu potvrzených případů. (ČTK)