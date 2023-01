Video dne: Připomeňte si Jeffa Becka

Video dne: Ve věku 78 let zemřel na meningitidu legendární rockový kytarista Jeff Beck.

Geoffrey Beck se narodil ve Wallingtonu v jižním Londýně v roce 1944. Na začátku 60. let hrál v několika místních kapelách, než nastoupil do Yardbirds poté, co je opustil Eric Clapton. Beck hrál zejména na albu For Your Love z roku 1965, jehož titulní skladba se stala jedním z největších hitů skupiny.

Od Yardbirds odešel v roce 1966, o dva roky později vydal svůj debut, sólové album Truth. V roce 1969 následovalo první studiové album pod hlavičkou Jeff Beck Group a ustavení základů žánru jazz fusion.

K sólové dráze se vrátil v roce 1975, kdy vydal Blow By Blow. Během života získal několik cen Grammy, naposledy v roce 2011, kdy získal tři ceny.

Na svou spolupráci s Jeffem Beckem nebo na jeho tvůrčí mistrovství na sociálních sítích reaguje řada jeho kolegů, mimo jiné Mick Jagger, Patti Smith či Rod Stewart.