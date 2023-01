Babiš k Macurovi a Vondrákokvi, kteří ho nebudou volit: Může mě to mrzet, ale to je život

Prezidentský kandidát Andrej Babiš označil rozhodnutí ostravského primátora Tomáše Macury a moravskoslezského hejtmana Ivo Vondráka (oba ANO) ho nevolit za jejich „svaté právo“. „Může mě to mrzet, protože jsem oba přivedl do hnutí, a když oba kandidovali, tak jsem je vždy podpořil. Ale to je život,“ řekl Babiš v rozhovoru. (iDnes)