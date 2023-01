Nerudová i Pavel se shodují ve vztahu k Číně

Nerudová považuje Čínu za hrozbu, do vzájemných vztahů by vrátila lidskoprávní agendu. Pavel souhlasil, že Čína je totalitním systémem, který lidská práva porušuje, a ekonomické vztahy by podle něj neměly nad lidskými právy převážit.

Nerudová by dnes videohovor s čínským prezidentem neakceptovala, podle Pavla by záleželo, co by bylo obsahem hovoru.