Pavel a Nerudová se neshodli v otázce jmenování soudce, který byl členem KSČ

Oba přítomní kandidáti v předvolební debatě na CNN Prima News se neshodli, zda by jmenovali ústavním soudcem člověka, který byl členem KSČ. Pavel by jej jmenoval, pokud by splnil potřebná kritéria, Nerudová nikoliv.

„Jestli je to člověk, který splňuje kritéria pro tuto funkci, a pokud by neměl v polistopadové historii žádné škraloupy, předlistopadové členství v KSČ bych jako problém neviděl,“ řekl Pavel, který sám členem komunistické strany byl.

„Já bych někoho takového nejmenovala, protože si myslím, že 33 let po revoluci máme dost odborníků, kteří nebyli členy KSČ,“ oponovala Nerudová.