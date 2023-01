Pavel: Okamura ve vládě by byl bezpečnostní riziko

Oba kandidáti potvrdili, že by ministrem životního prostředí jmenovali lidovce Petra Hladíka, o kterého se zajímá policie v kauze privatizace bytů v Brně, pokud by to premiér navrhl. Petr Pavel se ale vymezil vůči možnosti, že by do hypotetické Babišovy vlády jmenoval ministrem školství Tomia Okamuru. „To je hodně silný příběh. Tady bych to viděl nejen jako bezpečnostní riziko, ale možná i jako ohrožení mravní výchovy mládeže,“ reagoval.