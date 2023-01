Pavel i Nerudová by jmenovali Hladíka ministrem

Pavel i Nerudová by jmenovali Petra Hladíka ministrem životního prostředí. „Za vládu odpovídá premiér, prezident by mu neměl zasahovat do pravomocí. I přes možné výhrady bych ho jmenoval,“ řekl Pavel.

Jeho protikandidátka odpověděla ve vymezeném třicetisekundovém limitu shodně. „Pokud bych měla informace, kterými teď nedisponuji, že tam opravdu nic nehrozí a nikdo nebude vyšetřován a Hladíka se to netýká, tak bych ho jmenovala.“