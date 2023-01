Nerudovou považuji za menší zlo než Babiše, řekl Pavel

Na dotaz, zda by se kandidáti vzájemně podpořili, zopakoval Pavel svá předchozí slova. „Stojím si za tím, co říkám. Mám pochybnosti, které jsem jasně popsal, ale zároveň říkám, že ji (Nerudovou) považuji za menší zlo než Andreje Babiše.“

„Pokud by se dostala do druhého kola s Andrejem Babišem, tak ji podpořím,“ řekl bývalý náčelník generálního štábu v debatě na CNN Prima News.

Pochybnosti se podle Pavla týkají jejích zkušeností, které jsou podle něj jednostranně orientované na akademickou obec, a některých zbrklých prohlášení, jež podle něj mohou svědčit o nezkušenosti.

Nerudová posléze kontrovala výpadem, zda Pavel svůj vstup do KSČ považuje za zbrklé chování, nebo plánované rozhodnutí. Pavel svůj vstup do komunistické strany označil za chybu. Podle něj je třeba dívat se na lidi individuálně.

„Jsem-li občas obviňován z bagatelizování své minulosti, nikdy jsem nebagatelizoval to, že jsem byl náčelníkem generálního štábu demokratické země. Vnímám svoji historii jako celek, ne jako pět šest let před listopadem 1989 a následných 30 let po něm,“ dodal Pavel.