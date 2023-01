Drive-in volbu prezidenta využily jen desítky lidí po celém Česku

Zájem o drive-in volbu ze strany nakažených covidem-19 byl po celém Česku malý. V Moravskoslezském kraji do 15.00 využilo možnosti volit na těchto stanovištích 15 lidí, v některých okresech nedorazil nikdo. V Praze hlasovaly desítky lidí.

Praze do 15:30 hlasovalo z auta 40 lidí. Podle mluvčího magistrátu Vita Hofmana se volby obešly bez problémů. „Pouze na stanovišti na Letné se nám stalo, že jsme několik řidičů museli přesměrovat na jiné stanoviště dle místa jejich trvalého pobytu,“ uvedl mluvčí. O zvláštní přenosnou volební schránku podle něj zatím požádalo deset voličů.

V Moravskoslezském kraji možnost volit z auta do 15:00 využilo 15 občanů. Po čtyřech voličích zamířilo na stanoviště v Opavě a Novém Jičíně, tři dorazili do Frýdku-Místku a po dvou do Ostravy a Karviné. V Bruntále nevolil nikdo. ČTK to řekla Miroslava Chlebounová z krajského úřadu. Voliči v karanténě nebo izolaci kvůli covid-19, kteří dnes ze závažných důvodů nemohou volit u speciálního volebního stanoviště, mohou zdarma požádat na telefonní lince 800 023 800 o hlasování do zvláštní přenosné volební schránky. Zatím takto v kraji učinilo 15 lidí. Žádost o hlasování lze podat nejpozději ve čtvrtek do 20.00.

V Jihomoravském kraji odevzdalo do 13.00 svůj hlas z auta 15 lidí, řekl ČTK mluvčí tiskového odboru krajského úřadu Petr Holeček. V Brně hlasovalo osm lidí, v okrese Brno-venkov tři, ve Vyškově a v Blansku shodně po dvou voličích.

V Plzeňském kraji byl o volby z auta jen minimální zájem. Před 16.00 volilo 14 lidí, z toho polovina v Plzni, v Klatovech a v Přešticích na jižním Plzeňsku bylo po dvou voličích a na stanoviště v Tachově, v Rokycanech a v Plasích na severním Plzeňsku přišel za celý den vždy jen jeden volič, řekl ČTK Jan Nový z krajského úřadu.

Pouze jednotky voličů hlasovaly z auta v Jihočeském, Ústeckém, Libereckém, Olomouckém, Zlínském a Karlovarském kraji či na Vysočině. „Tušili jsme, že nápor nebude mimořádný, ale čekali jsme, že ten zájem bude o něco vyšší,“ řekla ČTK vedoucí správního odboru jihočeského krajského úřadu Lenka Malovcová. Například na Liberecku bylo jediné drive-in stanoviště v Pastýřské ulici v Liberci, odvolili tam dnes tři lidé.

Na některá stanoviště nepřijel volit nikdo. Žádného voliče zhruba do 16:00 nezaznamenali například na stanovištích v Chebu, v Kroměříži, Havlíčkově Brodě, Jeseníku a Prostějově. Také na volební místo u zimního stadionu v Ústí nad Labem nikdo nedorazil. „Přestože se tři lidé dotazovali přes telefon, kde se drive-in nachází, a řekli, že přijedou, nikdo se nedostavil,“ řekla dnes v 15:30 ČTK členka volební komise.

Dva lidé do 15:30 přijeli autem na volební stanoviště na parkovišti za pardubickou hokejovou arénou. Možnost vyjádřit se tímto způsobem v místním referendu pořádaném v Opatovicích nad Labem kvůli chystané stavbě velké průmyslové haly v katastru obce nevyužil nikdo. (ČTK)