Ministerstvo průmyslu spustilo iniciativu, která má pomoci s financováním energetické infrastruktury na Ukrajině. Peníze chce resort získat prodejem mikin, které odkazují na české předsednictví v Evropské unii.

Český ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela. Zdroj: European Union

Mikiny nesou nápis „We will convene as many Energy Councils as necessary“ a odkazují se na opakovaná jednání týkající se energetické krize, která Jozef Síkela (za STAN) jako ministr průmyslu a obchodu vedl.

Mikinu si Síkela oblékl po posledním úspěšném jednání unijních ministrů v prosinci, ostatní mikiny rozdal i svým kolegům. Dalších sedm desítek mikin bude ministerstvo prodávat v rámci crowdfundingové kampaně.